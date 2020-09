Dopo avervi parlato di quello che potrebbe essere il modulo batteria di Samsung Galaxy S21+, in queste ore l’ente di certificazione 3C ci permette di scoprire alcune importanti informazioni sulla batteria di Samsung Galaxy S21 Ultra.

Una batteria da 4855 mAh

Il database 3C fa infatti riferimento ad una batteria con una capacità pari a 4855 mAh – contro i 5000 mAh di Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – provenienti da due differenti produttori, Samsung SDI Company Limited e Ningde Amperex Technology Limited. Per entrambi sono stati indicati i codici prodotto EB-BG998ABY di cui la porzione “G998” si presume faccia proprio riferimento a Samsung Galaxy S21 Ultra.

Samsung Galaxy M11 sbarca in Italia

Venendo invece a Samsung Galaxy M11, in queste ore il battery-phone del colosso sudcoreano fa capolino in Europa e anche in Italia. Come avevamo visto all’interno della news di ufficializzazione, il punto di forza del medio gamma di Samsung risiede certamente nel modulo batteria da 5000 mAh.

Il resto delle specifiche fanno riferimento ad un terminale senza infamia e senza lode con un display TFT da 6,4 pollici da 1560 x 720 pixel con fotocamera punch hole, processore Qualcomm Snapdragon 450 con 3 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile tramite micro SD, tre fotocamere posteriori e Android 10.

Se siete interessati al terminale potete acquistarlo a questo link di Amazon al prezzo di 179,50 euro.