2.500 minuti, 250 SMS e 25 GB a 4,99 euro al mese con questa nuova offerta di Rabona

Rabona Mobile, operatore virtuale che ora si appoggia a rete Vodafone, continua ad arricchire il proprio parco tariffe di nuove opzioni, che sono tutte palesemente ispirate al mondo del pallone. La novità di questi ultimi giorni di settembre si chiama Stopper, una offerta tutto incluso per tutti i nuovi e vecchi clienti.

Rabona Mobile Stopper a 4,99 euro al mese

A partire da oggi 30 settembre i nuovi e già clienti potranno quindi attivare la promozione “Stopper”, che prevede 2.500 minuti verso tutti i numeri nazionali, 250 SMS verso tutti i numeri nazionali e 25 GB di traffico internet in 4G su rete Vodafone fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload. L’offerta ha un costo di 4,99 euro al mese ma l’attivazione dell’offerta ha un contributo di 5 euro per tutti i clienti. Se però il credito non risulta sufficiente, l’offerta tariffaria verrà sospesa per 90 giorni, dopodiché verrà disattivata.

Vi ricordiamo che la nuova SIM Rabona 4G ha un costo promozionale di 19,90 euro e include 25 euro di bonus, che però non sono utilizzabili per pagare il primo mese di attivazione di Rabona Stopper. Per attivare la promozione sarà quindi necessario una ricarica contestuale di 5 euro come contributo per il primo mese.