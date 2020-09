Il team di sviluppatori di Google Messaggi sta testando una funzionalità che un gran numero di utenti attende con impazienza ormai da tempo: ci riferiamo alla possibilità di organizzare i messaggi attraverso l’utilizzo di apposite categorie.

In particolare, le categorie che al momento sono protagoniste di tali test sono soltanto sei (ossia Tutto, Personale, Transazioni, OTP, Offerte e Altro) ma non è da escludere la possibilità che aumentino quando la feature verrà effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti (senza escludere l’ipotesi che venga concessa l’opportunità di creare proprie speciali categorie).

Google Messaggi testa le categorie

Lo staff di XDA Developers ha provato a fare funzionare il sistema delle categorie ma non ha avuto successo, in quanto pur vedendole in alto non è stato possibile fare spostare automaticamente le conversazioni in quelle di competenza.

Quando la feature sarà effettivamente operativa, invece, il sistema dovrebbe essere in grado di classificare automaticamente le conversazioni, proprio come fa Gmail per la posta elettronica.

L’obiettivo degli sviluppatori è quello di riuscire a garantire agli utenti un’esperienza più organizzata, rendendo così più facile trovare le conversazioni e interagire con i propri contatti.

Restiamo in attesa di informazioni dal colosso di Mountain View per scoprire quando le categorie saranno rilasciate per tutti (ciò potrebbe avvenire con una nuova versione dell’app o con un aggiornamento lato server).

Google Messaggi per Android può essere scaricata dal Google Play Store: