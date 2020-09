TIM ha reso noto che da ieri è stata disattivata la modalità di pagamento del traffico roaming internazionale attraverso addebito su carta di credito.

Tale metodo di pagamento non sarà più disponibile ma gli utenti potranno continuare a usare la linea TIM all’estero con addebito dei costi sul credito residuo della SIM.

L’operatore telefonico ha avvisato di tale modifica tutti gli utenti interessati attraverso una campagna SMS e con un’apposita comunicazione pubblicata nella sezione News e modifiche contrattuali sul sito ufficiale di TIM.

I clienti che non vogliono accettare le nuove condizioni hanno la possibilità di recedere dal contratto o passare ad un altro operatore senza penali o costi di disattivazione (ciò è possibile compilando online il modulo di richiesta cessazione ed autocertificazione di possesso linea oppure scaricandolo, compilandolo e inviandolo a mezzo posta o via PEC all’indirizzo recesso_linee_mobili@pec.telecomitalia.it oppure chiamando il 119 o andando in uno dei negozi dell’operatore).

TIM sospende il roaming marittimo

Sempre ieri TIM ha sospeso il suo roaming marittimo sulle navi Moby Lines e Tirrenia (CIN Compagnia Italiana di Navigazione) e ciò sulla base di un procedimento condotto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (anche nei confronti di Vodafone e WINDTRE) in relazione a possibili pratiche scorrette sull’attivazione non richiesta del servizio a pagamento di roaming marittimo.

