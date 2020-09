La possibilità di avviare un’immagine di sistema generica basata su AOSP su un dispositivo Android compatibile è senza dubbio uno dei migliori risultati di Project Treble e da Android 8.0 Oreo i produttori che richiedono la certificazione Google sono tenuti a testare i propri dispositivi per la conformità Treble avviando una Generic System Image (GSI) e verificando le funzionalità hardware di base.

Google ha continuato ad ottimizzare Project Treble con le successive versioni di Android, introducendo ulteriori requisiti come VNDK (Vendor Native Development Kit) e CTS-on-GSI (Compatibility Test Suite on Generic System Image) e ad oggi i device con Android 8.1 non sono considerati compatibili con questo sistema, in quanto Google si è concentrata soprattutto su Android 9 Pie e versioni successive.

Dispositivi come Huawei Mate 9 o OnePlus 5 e 5T, originariamente lanciati con Android Nougat e che successivamente hanno ricevuto il supporto di Treble, non consentono di eseguire semplicemente il flashing della versione di Google di Android 11 GSI.

A questo punto entra in gioco un membro della community di XDA Developers, che ha ottimizzato la GSI di Android 11 di Google in modo da incorporare correzioni specifiche del dispositivo e ciò dovrebbe consentire di avviarsi su qualsiasi device Android che supporti Project Treble, inclusa la maggior parte dei dispositivi lanciati con Android 8.0+.

Oltre 20 device Android supportati

Questo è un elenco dei device supportati:

Allview V3 Viper

ASUS ROG Phone 3

ASUS ZenFone 6

ASUS ZenFone Max M2

Chuwi Hi9 Pro

F(x)tec Pro 1

Honor View 10

Huawei Mate 9

Infinity Smart 2

K-TOUCH I9

Motorola Moto E5

Motorola One Action

Nokia 4.2

Nubia Red Magic 5G

OnePlus 6

Razer Phone

Realme X2 Pro

Redmi Go

Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy S9+

Xiaomi Mi 9

Xiaomi Mi Mix 3

Xiaomi Qin 2 pro

Unihertz Titan

Gli utenti interessati a provare tale progetto, ancora in versione alfa e con diverse feature hardware e software non supportate, devono prima determinare la variante del proprio dispositivo utilizzando l’app Treble Info (può essere scaricata dal Google Play Store), quindi scaricare la relativa build da GitHub ed eseguire il flashing.