Se siete già clienti WINDTRE nelle prossime ore potrebbe esservi proposta una interessante offerta che prevede molti giga di traffico per 30 giorni dal momento dell’attivazione. L’offerta in questione si chiama 100 Giga xTe Special, è caratterizzata da 100 GB di traffico dati a 7,99 euro e sarà evidentemente indirizzata ai clienti WINDTRE iscritti al programma di fidelizzazione gratuito WinDay.

100 Giga per 30 giorni a 7,99 euro

Trattandosi di una offerta una tantum e non rinnovabile nel tempo, i giga in promozione avranno priorità rispetto al bundle relativo al vostro piano tariffario con l’operatore mobile. Questo significa che, i 100 giga della offerta xTe Special verranno consumati prioritariamente rispetto ai giga di traffico già offerti per la vostra linea mobile.

Una volta superato il limite di 100 giga, oppure alla scadenza dei 30 giorni previsti dalla offerta, si tornerà a navigare con le condizioni di utilizzo standard previste dal vostro contratto telefonico con WINDTRE. Non è ancora chiaro quando l’offerta 100 Giga xTe Special di WINDTRE possa essere proposta ai clienti WINDTRE, ma è molto probabile che l’operatore invierà gli SMS per accedere alla promozione già a partire dalle prossime ore e in concomitanza dell’inizio di una nuova settimana di premi e offerte con WinDay.

Fateci sapere nei commenti se avete ricevuto il messaggio per attivare la promozione WINDTRE.