Terminata la validità del buono sconto per il 25esimo anniversario, eBay non molla ovviamente il colpo e propone tantissimi nuovi sconti anche questa settimana. Le offerte toccano come sempre diverse categorie di prodotti, ma in questa sede ci concentreremo sulle occasioni riguardanti gli smartphone Android.

Le offerte smartphone Android di eBay (28 settembre – 5 ottobre 2020)

Gli smartphone Android in offerta questa settimana su eBay sono parecchi e vanno a toccare praticamente ogni fascia di prezzo e tutti i marchi principali del mondo del robottino. Se state cercando un nuovo smartphone questa potrebbe essere l’occasione giusta: diamo un’occhiata alle proposte migliori disponibili sul sito da oggi, lunedì 28 settembre, fino al 5 ottobre 2020.

Le migliori offerte smartphone Android

In aggiunta, se siete interessati a un tablet Android, eBay propone Samsung Galaxy Tab A 2019 10,1″ a 179 euro (LTE) e a 159 euro (solo Wi-Fi). Quelle qui sopra erano dunque le migliori offerte sugli smartphone Android disponibili su eBay: se avete adocchiato qualche modello in particolare vi consigliamo di non tentennare troppo in quanto i pezzi disponibili potrebbero essere limitati. Se invece non siete riusciti a trovare ciò che fa per voi potete sempre seguire questo link a tutti gli Imperdibili eBay e unirvi al nostro canale Telegram Prezzi.tech.

