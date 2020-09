UMIDIGI torna sul mercato con un nuovo smartphone di fascia bassa, pronto però a stupire gli utenti grazie alle sue caratteristiche tecniche per niente scontate, unite al solito prezzo aggressivo che caratterizza il brand cinese.

Dopo il successo ottenuto da UMIDIGI A7 Pro, ecco dunque arrivare UMIDIGI A9 Pro che unisce una buona fotocamera posteriore a una funzione vista qualche tempo fa su UMIDIGI A7s, ovvero il termometro a infrarossi. Nonostante il prezzo, che come vedremo tra poco è davvero molto buono, la scheda tecnica è di buon livello, in grado di soddisfare gli utenti che non hanno particolari pretese.

Si parte da uno schermo FullHD+ da 6,3 pollici, con notch nella parte superiore per alloggiare la fotocamera frontale, una soluzione tipica in questa fascia di prezzo. Buone le prestazioni garantite dal chipset MediaTek Helio P60, affiancato da 4-64 GB o 6-128 GB di memoria (LPDDR4X e USF 2.1), con la possibilità di espandere la memoria interna tramite microSD fino a 256 GB.

Il pezzo forte, nei piani di UMIDIGI, è la quadrupla fotocamera posteriore, con sensore principale Sony da 48 megapixel (f/1.79) (32 megapixel nel modello 4-64 GB) affiancato da un sensore ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 16 megapixel. Meno utili invece i sensori da 5 megapixel dedicati alla profondità di campo e alle macro, ormai comuni sulla maggior parte degli smartphone.

Nel blocco rettangolare dedicato alla fotocamera è presente, oltre al flash LED, anche un termometro a infrarossi, che permette di misurare la temperatura corporea, una funzione molto utile in questo particolare periodo storico. Nella parte frontale infine trova posto un sensore fotografico da 24 megapixel, che garantisce selfie di buon livello.

Non va dimenticata infine la batteria da 4.150 mAh, in grado di garantire una autonomia importante anche nelle giornate più impegnative, che può essere ricaricata tramite il connettore USB Type-C. UMIDIGI A9 Pro sarà in vendita su AliExpress a partire dal 16 ottobre, in occasione del nono compleanno del produttore.

I prezzi partono da 119,99 dollari (circa 108 euro) per la versione 4-64 GB e arrivano a 139,99 dollari (circa 126 euro) per la variante con 6-128 GB di memoria. Due anche le colorazioni tra cui scegliere, Forest Green e Onyx Black.

Come accade spesso il lancio di UMIDIGI A9 Pro sarà accompagnato da un giveaway che permetterà a 10 fortunati vincitori di portarsi a casa il nuovo smartphone in maniera completamente gratuita. Tutti i dettagli e le modalità di partecipazione all’iniziativa sono disponibili sul sito ufficiale.

Vi lasciamo con il video introduttivo di UMIDIGI A9 Pro che ne riassume brevemente le caratteristiche e i punti di forza.

