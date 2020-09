Il 2020 sarà indubbiamente ricordato come l’anno del coronavirus che ha messo in ginocchio l’intero pianeta. Tra i tanti accorgimenti da adottare per ridurre i rischi di contagio c’è anche la misurazione regolare della temperatura e UMIDIGI A7S, il nuovo entry level del brand cinese, può essere la soluzione ideale

Se è vero che è sempre più difficile per i produttori di smartphone distinguersi dalle masse, con UMIDIGI A7s il brand asiatico ha trovato un’ottima soluzione, abbinando un design davvero molto curato e mantenendo davvero basso il prezzo.

La scheda tecnica parte da uno schermo HD+ da 6,53 pollici, con notch a goccia che alloggia la fotocamera frontale. All’interno troviamo un chipset MediaTek MT6737 con CPU quad core a 1,.25 GHz e GPU Mali-T720 MP1, niente di straordinario ma sufficiente per un utilizzo basilare dello smartphone.

Abbiamo inoltre 2 GB di RAM e 32 GB di memoria interna, espandibile con micro SD (tramite uno slot dedicato), il supporto dual SIM con la disponibilità delle bande globali. Nella parte frontale troviamo una fotocamera da 8 megapixel mentre nella parte posteriore è presente un modulo rettangolare che alloggia la tripla fotocamera posteriore e il sensore di temperatura.

La fotocamera principale da 13 megapixel (f/1.8) è affiancata da una ultra grandangolare (FoV 120 gradi) da 8 megapixel e da un sensore di profondità da 2 megapixel. per quanto riguarda la connettività abbiamo il supporto alle reti 4G, WiFi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS e USB Type-C.

Quest’ultimo permette la ricarica della batteria da 4.150 mAh, anche se manca un qualsiasi sistema di ricarica rapida. Manca anche un lettore di impronte ma lo sblocco dello smartphone è affidato al riconoscimento del volto. Tre le colorazioni disponibili, Granite Grey, Sky Blue e Peacock Green. Le dimensioni infine sono di 164 x 77,14 x 9,45 mm per un peso di 195 grammi, con il sistema operativo Android 10.

L’accesso alla funzione termometro è reso ancora più semplice dal tasto dedicato (e personalizzabile) sul lato sinistro del frame. In questo modo è possibile misurare, senza alcun contatto, la temperatura corporea delle persone.

UMIDIGI A7S sarà in prevendita globale a partire dal 21 settembre al prezzo di appena 69,99 dollari, circa 63 euro. Potete utilizzare il link sottostante per l’acquisto su AliExpress. Ricordiamo inoltre che UMIDIGI ha indetto un concorso che mette in palio 10 UMIDIGI BISON, tutti i dettagli sono visibili in questa pagina.

Informazione Pubblicitaria