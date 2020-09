La prossima settimana il team di Google presenterà ufficialmente Google Pixel 5 e Google Pixel 4a 5G, device al centro di un costante flusso di indiscrezioni ormai da qualche mese.

Google Pixel 5 sul mercato fra poche settimane

Stando alle ultime indiscrezioni, riportate da Jon Prosser su Twitter, la data di lancio di Google Pixel 5 è il 15 ottobre (i pre-ordini dovrebbero essere avviati già il 30 settembre per le due colorazioni “Just Black” e “Subtle Sag”) mentre per Google Pixel 4a 5G gli utenti dovranno avere pazienza fino al 19 novembre, quando il device dovrebbe esordire sul mercato nella sola variante “Just Black” (ci sarebbe anche una versione “Clearly White” nei progetti di Google, non è chiaro se rinviata al 2021 o cancellata dal produttore statunitense).

Pur non essendoci informazioni ufficiali sulla motivazione che avrebbe spinto Google a decidere di lanciare il modello più economico oltre un mese dopo (i pre-ordini di questo device dovrebbero partire sempre il 30 settembre), una delle ragioni più plausibili è la volontà di spingere gli utenti a puntare subito sul fratello maggiore (e più costoso).

Sarà interessante scoprire, inoltre, se il lancio di Google Pixel 4a 5G a ridosso del black friday provocherà una rapida diminuzione del suo prezzo.

Appuntamento a mercoledì 30 settembre per la presentazione ufficiale.