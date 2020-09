Xbox Game Pass per Android è ora ampiamente disponibile in diversi paesi, ma attualmente il servizio di cloud gaming di Microsoft è relegato al piccolo schermo dello smartphone.

Tuttavia, gli abbonati a Xbox Game Pass Ultimate possessori di un flagship Samsung e di una Samsung DeX Station possono trasmettere lo schermo dello smartphone a una TV o un monitor ricreando l’esperienza della console.

Come giocare a Xbox Game Pass sulla TV

Vale la pena premettere che è necessario avere uno smartphone Samsung Galaxy Note 8, S8, S8+ o versioni successive, dopodiché è sufficiente seguire questi passaggi:

Collegate lo smartphone alla DeX Station e andate nelle impostazioni

Trovate e selezionate Impostazioni Samsung DeX

Selezionate Informazioni su Samsung DeX

Toccate cinque volte il logo Samsung DeX per abilitare la modalità sviluppatore

Con la modalità sviluppatore abilitata dovreste essere in grado di eseguire lo streaming di Xbox Game Pass per Android su un monitor o una TV, tuttavia è il caso di tenere presente che Xbox Game Pass non supporta tutte le versioni Android.

Per alcuni utenti Samsung il fatto di poter giocare con Xbox Game Pass sulla TV potrebbe essere interessante, visto che sempre più titoli vengono aggiunti al servizio e che alcuni giochi EA verranno aggiunti durante le festività 2020 quando EA Play verrà aggiunto a Xbox Game Pass Ultimate.