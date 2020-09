Si chiamano LG K42 e LG K52 e sono due nuovi smartphone di fascia media che LG ha appena lanciato sul mercato per provare a conquistare chi è alla ricerca di un telefono completo ad un prezzo concorrenziale.

La sfida alla fascia media

Forti di un design curato e moderno (LG K42 ha sul retro un motivo ondulato dal colore cangiante e LG K52 presenta una finitura opaca “effetto seta” che resiste alle impronte e crea un particolare effetto ottico), i due nuovi smartphone di LG andranno a competere in un segmento del mercato difficile ed affollato, quello della fascia di prezzo tra i 100 e i 300 euro, avendo tra i propri punti di forza ben 4 fotocamere sul retro (con sensori ad alta risoluzione, ultra wide, di profondità e macro), un display FullVision Eye da 6,6 pollici, una batteria da 4.000 mAh, una scocca con certificazione MIL-STD-810G1 e la tecnologia LG 3D Sound Engine (usa l’intelligenza artificiale per restituire un’esperienza immersiva).

La scheda tecnica di LG K42

Queste le caratteristiche di LG K42:

Processore: Octa-core da 2.0 GHz

Display: FullVision Eye da 6,6 pollici 20:9 HD+

Memoria: 3GB RAM / 64GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamera posteriore: 13MP / 5MP Ultra Grandangolo (115°) / 2MP sensore di profondità / 2MP Macro

Fotocamera frontale: 8MP

Batteria: 4.000 mAh

Sistema Operativo: Android 10

Dimensioni: 165 x 76,7 x 8,4 mm

Peso: 182g

Reti: 4G / 3G / 2G

Connettività: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C (compatibile con USB 3.1 Gen 1)

Colori: Green / Gray / Sky Blue

La scheda tecnica di LG K52

Queste le caratteristiche di LG K52:

Processore: Octa-core da 2.3 GHz

Display: FullVision Eye da 6,6 pollici 20:9 HD+

Memoria: 4GB RAM / 64GB ROM / microSD (fino a 2TB)

Fotocamera posteriore: 48MP 3 con Quad-binning / 5MP Ultra Grandangolo (115°) / 2MP sensore di profondità / 2MP Macro

Fotocamera frontale: 13MP

Batteria: 4.000 mAh

Sistema Operativo: Android 10

Dimensioni: 165 x 76,7 x 8,4 mm

Peso: 186g

Reti: 4G / 3G / 2G

Connettività: Wi-Fi / Bluetooth 5.0 / NFC / USB Type-C (compatibile con USB 3.1 Gen 1)

Colori: White / Blue

Altre caratteristiche: Tasto Google Assistant / Google Lens / AI CAM / Adesivi AR / LG 3D Sound Engine / Sensore delle impronte laterale / 8 Test Militari superati MIL-STD 810G

Prezzi e disponibilità

LG K42 sarà disponibile da ottobre a 179,90 euro in tre colorazioni (Green, Gray e Sky Blue) mentre LG K52 sarà disponibile a 229,90 euro, sempre da ottobre, in due colorazioni (Blue e White). Per entrambi i device il produttore ha deciso di includere nella confezione di vendita una custodia trasparente.

Promozione LG

Fino al 31 dicembre 2020, acquistando un modello K41S, K51S, K61, K42 e K52 presso i principali negozi di elettronica di consumo e di telefonia e sullo shop online di LG si accede ad un servizio di riparazione gratuita da danni accidentali sul display valido per sei mesi dall’acquisto.

Per usufruire di tale promozione è sufficiente registrare i dati di acquisto sul sito www.lgforyou.it/ entro quindici giorni dall’acquisto. Trovate il regolamento completo qui.