Circa un anno fa i rumor preannunciarono la possibilità di acquistare Google Pixel 4 o Pixel 4 XL in arancione, una novità assoluta per la linea Pixel ma non per Google che storicamente ha sempre mostrato una marcata predilezione per le colorazioni estrose. L’arancione venne poi confermato durante il lancio: Oh So Orange il nome, una tonalità accesa e senz’altro particolare in edizione limitata.

A distanza di un anno la storia si ripete con Google Pixel 5. Tocca di nuovo ai rumor, nello specifico a personalità affidabili come Evan Blass e Roland Quandt, anticipare la presenza di una colorazione pastello inconsueta. Sarà il verde quindi a caratterizzare Google Pixel 5, un verde diverso da quello scelto un anno fa da Apple per gli iPhone 11 Pro, meno acceso rispetto a Oh So Orange dei Google Pixel 4 ma senza dubbio particolare.

Coloro a cui non dispiace uscire dai canoni della normalità avranno quindi anche quest’anno la loro colorazione. Non ne conosciamo ancora il nome, ma conoscendo Google siamo pronti a scommettere che sarà originale tanto quanto la tonalità. Gli altri invece potranno optare per Google Pixel 5 in nero che i bene informati ci hanno mostrato nelle scorse settimane e che potete rivedere quaggiù.

