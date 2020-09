Il Mi Store si riempie di offerte con la “No IVA Week” di Xiaomi, che permette di ottenere fino al 35% di sconto sugli smartphone e i prodotti dell’ecosistema. In più la casa cinese ha deciso di offrire un coupon a coloro che acquisteranno il nuovo libro ideato da Casa Surace. Curiosi di scoprirne di più? Continuate a leggere.

Le offerte Xiaomi della No IVA Week

Le offerte Xiaomi della “No IVA Week” sono parecchie e toccano tanti smartphone Android della casa cinese. Ecco le proposte più interessanti al momento disponibili sul Mi Store:

Con alcuni degli smartphone elencati qui sopra è possibile inoltre ottenere il doppio dei Mi Point: potete trovare l’indicazione modello per modello sul Mi Store. Come anticipato le offerte non riguardano solo gli smartphone Android di Xiaomi, ma anche tanti prodotti dell’ecosistema tra cui:

Xiaomi Mi Electric Scooter a 327,86 euro;

Xiaomi Mi Air Purifier 2H a 90,16 euro;

Xiaomi Mi Smart Sensor Set a 58,83 euro;

Xiaomi Mi True Wireless Earphones Lite a 40,98 euro;

Xiaomi Mi LED Desk Lamp 1S a 40,98 euro;

Xiaomi Mi Band 5 a 32,78 euro;

Xiaomi Mi Body Composition Scale 2 a 28,68 euro;

Xiaomi Mi LED Smart Bulb a 14,75 euro.

Per scoprire tutte le offerte della “No IVA Week” di Xiaomi, valide fino al 27 settembre 2020, non dovete fare altro che seguire il link qui sotto. Fateci sapere se avete trovato qualche prodotto di vostro gradimento, anche se non è ancora finita qui.

Coupon da 20 euro per il Mi Store

In aggiunta, Xiaomi regala un coupon da 20 euro applicabile su tutti i prodotti disponibili sul Mi Store a fronte di una spesa minima di 100 euro (fino al 31 dicembre 2020). Per ottenerlo è necessario acquistare in edicola o online “Il Manuale del Fuorisede“, un divertente vademecum ideato da Casa Surace ed edito da Panini Comics, e scansionare il QR Code “nascosto” all’interno.

“Chi vive lontano da casa ha bisogno di ricrearsi un ambiente domestico familiare e confortevole che lo aiuti a vivere meglio la vita all’interno della ‘nuova’ casa. È per questo motivo che ci siamo uniti a questa bella e divertente iniziativa con l’obiettivo di permettere a tutti i fuorisede di godere di una vita migliore grazie ai prodotti innovativi offerti da Xiaomi”, ha dichiarato Davide Lunardelli, Head of Marketing Xiaomi Italia.

