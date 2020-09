Coop, sistema di cooperative elvetiche che gestisce supermercati e ipermercati, ha deciso di lanciare – e purtroppo solo in Svizzera – un nuovo abbonamento per chiamare, messaggiare e navigare senza limiti: si tratta di Coop Mobile Plus e i primi clienti che lo attiveranno riceveranno un’inaspettata sorpresa.

Gratis 6 mesi di Coop Mobile Plus

Trattandosi di un abbonamento senza limiti, Coop Mobile Plus include minuti illimitati, SMS illimitati e GB illimitati per navigare sulla rete Swisscom in 4G a una velocità fino a 100 Mbps. Il prezzo per usufruire di questa interessante offerta è di 59,90 franchi svizzeri (NdR, al cambio, sono 55,70 euro) al mese, ma per il lancio promozionale vengono proposti ben 6 mesi gratis di canone, peraltro senza un contributo di attivazione, a patto che si decida di sottoscrivere l’abbonamento entro il 1° novembre 2020 con durata minima di sei mesi.

C’è però un’altra piccola sorpresa per i clienti che faranno questo “grande passo”: infatti riceveranno anche uno sconto di 150 franchi svizzeri per l’acquisto di un nuovo smartphone presso un rivenditore Fust oppure Interdiscount, potendo così scegliere, giusto per fare un paio di esempio, un Xiaomi Mi 10 Lite 5G.