Da lunedì 21 settembre fino a mercoledì 7 ottobre 2020 Vodafone offrirà agli utenti la possibilità di attivare presso i rivenditori aderenti il piano Vodafone Special Giga a 9,99 euro al mese con 100 giga di traffico dati (invece dei 70 giga offerti in precedenza).

Tale offerta mette a disposizione degli utenti chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, 1.000 SMS verso tutti i numeri nazionali e 100 giga di traffico dati (20 di base ed altri 80 extra), il tutto con un canone che per almeno 2 anni non dovrebbe subire variazioni in aumento.

Vodafone Special Giga richiede l’attivazione di Smart Pay come metodo di pagamento, con addebito del canone su carta di credito, conto corrente o carta conto.

Vodafone ha anche un’altra offerta interessante

Continua inoltre ad essere disponibile nei negozi dell’operatore l’offerta Special 50 Digital Edition, con la quale è possibile avere chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 giga di traffico dati a 7 euro al mese.

Potete trovare tutte le offerte di Vodafone seguendo questo link.

