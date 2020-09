I possessori di una smart TV 4K e di NVIDIA SHIELD TV Pro ora possono giocare in streaming su cloud con un migliore dettaglio grafico e una fluidità delle immagini a 60 FPS.

NVIDIA SHIELD TV Pro è l’hub multimediale che l’azienda di Santa Clara ha presentato a fine 2019. Arrivato insieme a NVIDIA SHIELD TV 2019, è lui a vestire i panni di diretto erede del dispositivo del 2015 con un processore nuovo, funzioni inedite e prestazioni migliorate su vari fronti. Promosso come un “prodotto pensato per gli appassionati”, cioè i clienti più esigenti per giochi e contenuti multimediali.

NVIDIA SHIELD TV Pro ottiene l’upscaling IA 4K

L’app complementare Nvidia Games è stata recentemente aggiornata per abilitare l’upscaling basato sull’intelligenza artificiale sulle piattaforme GeForce Now e GameStream dell’azienda.

Una volta installato l’aggiornamento, l’upscaling basato sull’IA può essere attivato in un nuovo menu di impostazioni dedicato su NVIDIA SHIELD TV Pro.

NVIDIA ha testato la latenza riscontrando che il ritardo generato dall’upscale è al massimo di 1 o 2 fotogrammi. La versione 5.31.29063731 di Nvidia Games include anche il supporto per Steam Game Sync per gli account GeForce Now.

Come aggiornare Nvidia Games

Per aggiornare l’app Nvidia Games alla versione 5.31.29063731 tramite il Play Store di Google è sufficiente servirsi del badge sottostante, altrimenti è possibile scaricare il relativo APK da APKMirror.