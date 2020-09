Presentato ufficialmente qualche settimana fa, Samsung Galaxy Z Fold2 5G è di fatto il miglior smartphone pieghevole attualmente disponibile sul mercato. Lo abbiamo evidenziato nella nostra recensione, che trovate linkata a fine articolo, anche se al momento le alternative sono davvero poche.

Si tratta indubbiamente di un prodotto molto particolare, con una tecnologia relativamente giovane e destinato a una piccola nicchia di mercato, che può dunque essere molto utile in alcune particolari situazioni. Se dopo aver guardato la nostra recensione siete decisi a toccare con mano l’esperienza Samsung da oggi potete acquistare Samsung Galaxy Z Fold2 5G in Italia.

Oltre allo store online di Samsung potete trovarlo anche in altri store online, primo fra tutti Amazon, che in questo caso si occupa della vendita e della spedizione, con consegna fissata a lunedì 31 settembre per gli utenti che hanno sottoscritto il programma Amazon Prime.

Il prezzo è quello di listino, 2.049 euro e le colorazioni tra cui scegliere sono due, Mystic Black e Mystic Bronze. Se quest’ultima colorazione è decisamente particolare, la versione nera risulta certamente più sobria anche se difficilmente lo Z Fold2 potrà passare inosservato, qualsiasi sia la livrea che sceglierete.

Ecco dunque dove acquistare Samsung Galaxy Z Fold2 5G in Italia:

Potrebbe interessarti: Recensione Samsung Galaxy Z Fold2 5G