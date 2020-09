Sbrigate le pratiche di Galaxy Note 20 e Galaxy Z Fold2, Samsung può dedicarsi del tutto al prossimo obiettivo che porta il nome di Galaxy S21. Così anche le indiscrezioni, che recentemente hanno provato ad anticipare il gruppo fotocamere di Samsung Galaxy S21 Ultra e che adesso si occupano della batteria.

L’indiscrezione più recente vuole sul prossimo top di gamma coreano la batteria EB-BG998ABY con una capacità nominale di 4.885 mAh che potrebbe avere una capacità tipica di 5.000 mAh. Se così fosse Samsung Galaxy S21 Ultra avrebbe una batteria dalla capacità identica al modello che rimpiazza, a differenza di quella inclusa secondo le indiscrezioni in Samsung Galaxy S21+ che invece dovrebbe offrire una capacità maggiore rispetto all’anno precedente.

Ciò non implicherebbe un’autonomia necessariamente inferiore o uguale di Samsung Galaxy S21 Ultra rispetto al predecessore dal momento che questa è inevitabilmente legata all’efficienza del SoC. Come Qualcomm, anche Samsung è al lavoro sui 5 nanometri per la linea Exynos che equipaggia i Galaxy top di gamma da noi in Europa, per cui l’autonomia dipenderà sì dalla capacità della batteria ma anche dall’utilizzo che ne farà il SoC.

Siamo certi che nei prossimi giorni sapremo di più in merito ai prossimi Samsung Galaxy S21. Tornate a leggerci per tutte le novità.

In copertina Samsung Galaxy S20 Ultra 5G