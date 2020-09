Il notch e poi la fotocamera punch hole rappresentano le due soluzioni oggigiorno più comuni per ridurre al minimo la presenza della cornice superiore di uno smartphone. Sebbene il pubblico sia ormai abituato ad acquistare device muniti di questa o quella tecnologia, importanti realtà come Samsung stanno investendo ingenti risorse per sviluppare la tecnologia in grado di offrire la integrazione della fotocamera sotto il display.

Il 2021 sarà un anno importante

Secondo gli ultimi leak pubblicati dal famoso leaker @universeice, pare che il colosso sud coreano disponga della migliore tecnologia per quanto riguarda l’implementazione del sensore fotografico sotto il display. Ice Universe si dice abbastanza persuaso della possibilità che l’azienda voglia sfruttare ancora più tempo per ottimizzare al meglio la tecnologia, portandola a valutare la possibilità di non implementarla sulla gamma Samsung Galaxy S21 (o Samsung Galaxy S30).

Ross Young, altro nome piuttosto informato su quanto avviene dietro le quinte, è convinto che il 2021 sarà un anno piuttosto importante per Samsung e che se la fotocamera sotto il display non dovesse trovare posto su Samsung Galaxy S21, è molto probabile invece che verrà implementata su Samsung Galaxy Z Fold 3.

Insomma, il futuro di Samsung pare sia strettamente correlato all’arrivo di questa importante tecnologia, ma non è ancora chiaro se sarà la killer feature di Samsung Galaxy S21 o di Samsung Galaxy Z Fold 3.

In copertina Samsung Galaxy S20