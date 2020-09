Huawei AppGallery non ha alcuna intenzione di fermarsi e accoglie in questi giorni diverse nuove applicazioni: gli utenti Huawei Mobile Services, che non possono contare sui servizi Google, hanno infatti a disposizione le app ASOS, Iper, My Verisure Italia, iPatente, AVG Antivirus per HMS, FantaMaster, Paysend, BarberApp e MediBang.

Nuove app disponibili su Huawei AppGallery

Huawei AppGallery continua a crescere e vuole mostrare agli utenti come sia possibile “vivere” senza i servizi Google sul proprio smartphone Android. Negli ultimi giorni abbiamo visto l’arrivo di alcune app bancarie (come quella FINECO) e non solo, con il debutto di servizi come Infinity TV, Sky Go, HP Smart e Boing, ma è già tempo di scoprire diverse new entry.

Su Huawei AppGallery arrivano infatti alcune novità tra cui le app ASOS e Iper per lo shopping, l’app per i sistemi di allarme My Verisure Italia, AVG Antivirus per HMS, iPatente (per aiutare a conseguire la patente di guida), FantaMaster (per i patiti del fantacalcio), l’app per l’invio di pagamenti Paysend, BarberApp (per la prenotazione dal barbiere) e MediBang.

Huawei AppGallery prosegue dunque la sua crescita: gli ultimi dati parlano di più di 460 milioni di utenti attivi e 184 miliardi di app scaricate globalmente nel solo primo semestre 2020. Siete contenti dell’arrivo di queste applicazioni sullo store del produttore cinese?

grazie a Nicolò Cassandra per la segnalazione