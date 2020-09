A qualche settimana dalla presentazione, avuta luogo lo scorso 3 agosto, Google Pixel 4a fa un piccolo passo in avanti verso l’arrivo sul mercato italiano modificando il suo stato da in arrivo a in pre-ordine.

Google Pixel 4a in pre-ordine

Ebbene sì, a oltre un mese dalla presentazione, Google Pixel 4a adesso risulta in pre-ordine sul Google Store italiano e ciò significa che potete aggiungerlo nel carrello, effettuare il pagamento e finalizzare l’acquisto. Badata bene però che si tratta di un pre-ordine e quindi le spedizioni non partiranno immediatamente.

Nella fase finale dell’acquisto, infatti, viene specificato, nero su bianco, che la consegna è prevista fra l’8 e il 9 ottobre, pertanto fra circa un mese. Effettuare il pre-ordine quindi non vi garantisce una spedizione immediata e una consegna anzitempo, tuttavia vi permette di accaparrarvi subito il vostro esemplare di Google Pixel 4a dato che è disponibile in quantità limitate.

Google Pixel 4a è proposto, vi ricordiamo, nella sola colorazione nera con 128 GB di storage e al prezzo di 389 euro, spedizione standard inclusa. Chiunque fosse interessato all’acquisto può cliccare questo link per essere rimandano in un istante alla pagina dedicata sul Google Store.

