Si stanno moltiplicando in Rete le segnalazioni di possessori di Samsung Galaxy S8 e Galaxy Note 8 che stanno riscontrando problemi con il funzionamento del GPS.

Stando a quanto si apprende, a causa di tale problema le app di navigazione non sono in grado di mantenere una posizione GPS coerente (ad esempio, applicazioni come Google Maps non riescono a monitorare la posizione una volta che si è iniziato a guidare).

A dire degli utenti il problema in questione si sarebbe manifestato in seguito ad un aggiornamento rilasciato all’inizio di quest’anno ma è difficile individuare la causa principale.

Come si verifica il problema GPS su Samsung Galaxy S8 e Note 8

Ecco una breve dimostrazione su un Samsung Galaxy Note 8:

L’app di navigazione scelta dall’utente, in questo caso Google Maps, non è in grado di tracciare la posizione del telefono e ciò anche se il veicolo si sta muovendo a velocità moderata (mentre l’app di navigazione sul kit per auto funziona bene), con un’esperienza a dir poco frustrante nel caso in cui si desideri avere indicazioni precise per raggiungere la destinazione desiderata.

Al momento pare che Samsung non abbia ancora riconosciuto il problema né provveduto a risolverlo con un apposito aggiornamento.