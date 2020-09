Nel periodo più difficile della propria storia Huawei passa al contrattacco annunciando di voler aprire entro la fine dell’anno 50 store in Europa. Saranno 8 flagship store e 42 consumer store sparsi in una serie di Paesi tra cui l’Italia, che già da qualche anno ospita il Huawei Experience Store di CityLife, a Milano.

Huawei quindi è pronta ad affermare la propria presenza in modo più deciso che mai, in alcuni casi con più di un negozio per Paese. Le nuove aperture, secondo quanto annunciato da Walter Ji, presidente di Huawei Consumer BG Europe, avverranno in Francia, Belgio, Italia, Germania, Regno Unito e Spagna.

Ji ha colto l’occasione per dare una dimensione numerica all’impegno di Huawei in Europa, che con questa decisione creerà dei nuovi posti di lavoro che si sommeranno ai 14 mila dipendenti attualmente al soldo di Huawei nel Vecchio Continente e ai 200 mila che lavorano indirettamente per Huawei.

Numeri che sono possibili grazie ai 460 milioni di utenti attivi in tutto il mondo 33 milioni dei quali residenti in Europa, regione in cui dal 2010 Huawei ha investito 850 milioni di euro affermandosi così come la quinta società più grande d’Europa in ricerca e sviluppo del 2019.