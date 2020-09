I modelli top di gamma di Samsung sono sempre stati piuttosto cari ma negli ultimi anni l’asticella si è alzata ancora di più e sono in tanti che, al fine di tutelare il proprio acquisto, scelgono di stipulare un abbonamento al servizio di protezione Care+ ma pare che per Samsung Galaxy Note 20 qualche utente abbia avuto dei problemi.

Stando alle segnalazioni provenienti dagli Stati Uniti, infatti, diversi utenti si sono resi conto di non essere in grado di aggiungere il servizio Care+ dopo aver acquistato il nuovo smartphone di punta del colosso coreano.

Samsung Care+ non sempre si può attivare

Pare che si tratti di un problema che si è già verificato anche con i precedenti modelli dell’azienda ma non è chiaro quale possa essere la ragione: qualcuno riferisce che il servizio deve essere aggiunto in occasione dell’acquisto dello smartphone (quindi prima del pagamento) e ciò a causa di una modifica apportata da poco alle sue regole mentre altri ritengono che sia legato al recente passaggio ad una nuova app Members che non include ancora tale servizio (noto prima come Premium Care).

L’ipotesi più probabile è che questa modifica sia stata introdotta dal colosso coreano da qualche settimana ma non sia perfettamente comprensibile (o esplicita) per gli utenti.

Ricordiamo che Samsung Care+ è l’assicurazione che protegge il dispositivo dai danni accidentali non coperti dalla garanzia convenzionale. Potete trovare il sito dedicato seguendo questo link.