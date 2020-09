Google Maps è l’applicazione di navigazione più utilizzata al mondo – merito soprattutto per la sua implementazione out-of-the-box su Android -, ma non è l’unica soluzione disponibile sul mercato per quanto riguarda la navigazione su strada. In queste ore TomTom, azienda specializzata nelle tecnologie per la localizzazione, svela l’arrivo dell’applicazione TomTom GO Navigation.

Mappe 3D e consultazione offline

All’interno dell’applicazione sono disponibili mappe 3D ad alta risoluzione che, volendo, possono essere scaricate sul proprio smartphone per la consultazione in offline. L’app è caratterizzata da una interfaccia chiara e semplice da controllare, con le apprezzate funzionalità di avviso per indicare i cambi di corsia.

TomTom GO Navigation permette agli utenti di personalizzare le mappe a proprio piacimento, mettendo in risalto alcune regioni della mappa in relazione ai proprio interessi e gusti. L’applicazione sfrutta inoltre la funzione TomTom Online Search and Routing per la ricerca della destinazione e la selezione del percorso migliore, così come le informazioni sul traffico in tempo reale e l’eventuale presenza degli autovelox – solo in alcuni paesi.

TomTom GO Navigation può essere utilizzata in forma gratuita per 30 giorni a cui segue poi l’obbligo di sottoscrivere un abbonamento mensile da 1,99 euro, semestrale da 8,99 euro oppure annuale da 12,99 euro.

Se siete curiosi di provare TomTom GO Navigation potete scaricarla tramite i link sottostanti e provarla per un tempo massimo di 30 giorni: