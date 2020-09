Samsung Galaxy Z Fold2 5G è stato ufficialmente presentato anche in Italia: il produttore, oltre ad avere diffuso ulteriori dettagli sul suo nuovo smartphone pieghevole, ha infatti svelato prezzo e data di uscita per il nostro Paese nella seconda parte dell’Unpacked 2020. Se siete pronti andiamo a scoprire subito tutto.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G arriva in Italia con tecnologia all’avanguardia

Sapevamo già tanti dettagli su Samsung Galaxy Z Fold2 5G: lo smartphone pieghevole è stato annunciato durante il Galaxy Unpacked 2020 di inizio agosto insieme a Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 Ultra e diversi altri prodotti dell’ecosistema. Il produttore ha però preferito non far passare in “secondo piano” il suo nuovo dispositivo, decidendo di dedicargli un evento tutto suo, durante il quale svelare prezzo, data di uscita e ulteriori dettagli.

“Il percorso verso la prossima generazione di dispositivi mobili è ricco di innovazione”, ha dichiarato TM Roh, President e Head of Mobile Communications Business di Samsung Electronics. “Con il lancio di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, abbiamo ascoltato attentamente i feedback degli utenti per essere certi di apportare miglioramenti significativi all’hardware, sviluppando al tempo stesso innovazioni utili a perfezionare l’esperienza utente. Abbiamo, inoltre, rafforzato le nostre partnership con i leader di settore Google e Microsoft, per rimodellare e ridefinire le possibilità dell’esperienza d’uso dei dispositivi mobili“.

Per coloro che si sono distratti durante il periodo vacanziero, facciamo un riepilogo delle caratteristiche tecniche di Samsung Galaxy Z Fold2 5G, aggiungendo tutti i dettagli che sono stati rilasciati solo ora:

display principale QXGA+ Dynamic AMOLED 2x (22,5:18) Infinity Flex (2208 x 1768 pixel) da 7,6 pollici (373 ppi) con frequenza 120 Hz;

(373 ppi) con frequenza 120 Hz; display esterno Super AMOLED (25:9) da 6,2 pollici a risoluzione HD+ (2260 x 816 pixel, 386 ppi);

a risoluzione HD+ (2260 x 816 pixel, 386 ppi); SoC Qualcomm Snapdragon 865+ (3,09 + 2,4 + 1,8 GHz) a 7 nm;

(3,09 + 2,4 + 1,8 GHz) a 7 nm; 12 GB di RAM e 256 GB di memoria interna UFS 3.1;

tripla fotocamera posteriore con sensore grandangolare da 12 MP Dual Pixel con AF, OIS, apertura f/1.8, pixel da 1,8 μm e FOV di 83°, sensore ultra grandangolare da 12 MP con apertura f/2.2, pixel da 1,12 μm e FOV di 123° e uno tele da 12 MP con OIS, apertura f/2.4, pixel da 1,0 μm, FOV di 45° e zoom ottico 2x;

fotocamera anteriore da 10 MP con apertura f/2.2, pixel da 1,22 μm e FOV di 80°;

fotocamera anteriore esterna da 10 MP con apertura f/2.2, pixel da 1,22 μm e FOV di 80°;

connettività 5G NSA/SA Sub6 / mmWave, LTE Cat.20 4×4 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, USB Type-C, nano SIM + eSIM;

NSA/SA Sub6 / mmWave, LTE Cat.20 4×4 MIMO, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax HE80 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC, GPS, Galileo, Glonass, BeiDou, USB Type-C, nano SIM + eSIM; sensore di impronte laterale, accelerometro, barometro, giroscopio, sensore geomagnetico, sensore Hall, sensore di prossimità e di luminosità;

altoparlanti stereo con audio surround con tecnologia Dolby Atmos;

doppia batteria a 4500 mAh con supporto a ricarica rapida a 25 W, wireless a 11 W e Wireless PowerShare;

Android 10 con One UI;

dimensioni di 128,2 x 159,2 x 6,9 mm (aperto), 68 x 159,2 x 16,8 mm (chiuso), peso di 282 grammi.

Previous Next Fullscreen

I segreti del design di Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Il display esterno Infinity-O da 6,2 pollici consente di controllare le e-mail, i messaggi, le indicazioni stradali o qualunque altra cosa senza dover continuamente aprire il dispositivo, perfetto per le situazioni in mobilità. Per i momenti più tranquilli si possono invece sfruttare tutti i 7,6 pollici dello schermo principale e i suoi 120 Hz di frequenza di aggiornamento.

Samsung Galaxy Z Fold2 5G è stato riprogettato con un design elegante, e per il vetro è stato scelto il Samsung Ultra Thin Glass, per un aspetto ancora più raffinato rispetto ai precedenti modelli. A bordo una struttura in fibre di nylon, introdotta nello spazio tra corpo e alloggiamento della cerniera per respingere la polvere e lo sporco: per raggiungere il risultato il produttore ha dovuto sviluppare una tecnologia innovativa con una composizione di fibre modificata e densità ottimizzata.

Lo smartphone pieghevole viene lanciato nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze, ma chi vuole distinguersi può personalizzare il design scegliendo quattro differenti colori della cerniera a scomparsa (Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue).

Previous Next Fullscreen

Le funzioni per sfruttare la flessibilità di Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G unisce la modalità Flex con App Continuity per garantire una maggiore facilità d’uso e flessibilità (in tutti i sensi): lo smartphone può infatti essere sfruttato in tutte le sue “forme” senza alcuna interruzione, passando dal display esterno a quello interno in modo rapido. Grazie alla modalità Capture View si possono visualizzare foto e video in una parte dello schermo, mentre l’anteprima del prossimo scatto viene mostrata nell’altra metà.

Non manca ovviamente un’avanzata modalità Multitasking: la finestra multi-attiva permette di aumentare la produttività aprendo più file della stessa app visualizzandoli affiancati, oppure aprire più app allo stesso tempo con l’integrazione di Unisci App e del pannello Edge. La funzione drag and drop consente poi di trascinare testo, immagini e documenti da un’app all’altra.

Non poteva mancare la compatibilità con Samsung DeX attraverso la connessione wireless, alla quale si aggiunge la tecnologia Ultra Wide Band (UWB) per velocizzare e semplificare la condivisione di file, foto o video con la funzione Condivisione Qui Vicino. Le funzionalità del comparto fotografico vengono “ereditate” dagli altri modelli della gamma Galaxy, e infatti sono presenti modalità come Pro Video, Scatto Singolo, Scatto Notturno e Modalità Notte.

Come altri modelli recenti, Samsung Galaxy Z Fold2 5G avrà tre aggiornamenti del sistema operativo Android, e arriverà dunque almeno fino all’ipotetico Android 13.

Prezzo e uscita in Italia di Samsung Galaxy Z Fold2 5G

Samsung Galaxy Z Fold2 5G sarà disponibile all’acquisto nei negozi fisici e online a partire dal 18 settembre 2020, nelle colorazioni Mystic Black e Mystic Bronze, al prezzo consigliato di 2049 euro. I preordini partono oggi, 1 settembre, e proseguiranno fino al 17. Sul sito ufficiale sarà possibile personalizzare la cerniera scegliendo tra quattro colorazioni: Metallic Silver, Metallic Gold, Metallic Red e Metallic Blue.

Gli acquirenti di Samsung Galaxy Z Fold2 5G potranno beneficiare del servizio Premier, un’assistenza pensata per offrire la migliore esperienza possibile. A disposizione un supporto concierge on-demand di un team dedicato di esperti, che consente di fissare più facilmente appuntamenti e connettersi in una sessione uno a uno. I possessori potranno inoltre godere gratuitamente dei privilegi di Samsung Care+ (la richiesta va fatta entro 30 giorni dalla data di acquisto), che copre un intervento contro danni accidentali al display entro un anno dall’acquisto.

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G