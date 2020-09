Realme ha ufficializzato in Cina tre prodotti molto interessanti tutti con connettività 5G. Il più potente dei tre, Realme X7 Pro, condensa il SoC più prestante di MediaTek, un display a 120 Hz ed una ricarica ultra rapida a 65 watt; Realme X7 invece si distingue per essere uno dei pochi prodotti di brand famosi con SoC MediaTek Dimensity 800U, mentre Realme V3 5G è tra i primi con il Dimensity 720 nonché lo smartphone 5G meno costoso in Cina.

Realme X7 Pro: specifiche, prezzo e disponibilità

Realme X7 Pro ha un display Super AMOLED prodotto da Samsung in formato 20:9 con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) che occupa il 91,6% della superficie frontale, un refresh rate di 120 Hz con campionamento del touch a 240 Hz e copertura del 100% dello spazio colore DCI-P3. Nell’angolo in alto a sinistra è stato ricavato un foro per la fotocamera frontale da 32 megapixel mentre al di sotto dello schermo c’è il lettore di impronte digitali, che condivide lo spazio con il SoC MediaTek Dimensity 1000+ (octa core da 2,6 GHz) equipaggiato con un massimo di 8 GB di RAM e di 256 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1. Presente un sistema di raffreddamento a camera di vapore.

Al posteriore c’è il gruppo fotocamere composto di quattro sensori: un wide Sony IMX686 da 64 megapixel, un ultra wide da 8 megapixel con campo visivo da 119 gradi e infine un macro ed uno per la rilevazione della profondità di campo da 2 megapixel ciascuno. Non mancano le modalità notte, professionale, ritratto, HDR, macro, riconoscimento della scena tramite intelligenza artificiale, e la registrazione video in 4K a 30 fps o in 1080p a 120 fps. L’interfaccia è la Realme UI basata su Android 10.

Realme X7 Pro ha una batteria da 4.500 mAh che può essere ricaricata rapidamente tramite la tecnologia SuperDart che garantisce 65 watt di picco, sufficienti a ricaricare pienamente la batteria in appena 35 minuti. Presenti due altoparlanti di sistema per l’effetto stereo, il GPS a doppia frequenza, l’NFC, la connettività 5G ed un comparto connettività che può essere definito davvero completo. Dimensioni di 160,8 x 75,1 x 8,5 millimetri, peso di 184 grammi.

Realme X7 Pro sarà in vendita in Cina dal 7 settembre a partire dall’equivalente di 270 euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna mentre occorreranno circa 390 euro per la 8+256 GB. Tre le colorazioni, Xingyu Black, C color (gradiente) e Fantasy White. Nessuna notizia per il momento in merito all’eventuale commercializzazione in Europa.

Realme X7: specifiche, prezzo e disponibilità

Realme X7 ha un display AMOLED in formato 20:9 con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel) che occupa il 90,8% della superficie frontale. Proprio come il fratello più prestante, anche nell’angolo in alto a sinistra di Realme X7 è stato ricavato un foro per la fotocamera frontale da 32 megapixel mentre al di sotto dello schermo c’è il lettore di impronte digitali. A gestire ogni operazione c’è il SoC MediaTek Dimensity 800U (octa core da 2,4 GHz) equipaggiato con un massimo di 8 GB di RAM e di 128 GB di spazio di archiviazione UFS 2.1.

Nonostante la fascia inferiore, Realme X7 mantiene il modulo fotocamere a quattro componenti seppur con una configurazione differente: la fotocamera principale è da 64 megapixel con apertura f/1.8, la ultra wide da 8 megapixel e 119 gradi mentre le restanti sono entrambe da 2 megapixel, una in bianco e nero l’altra macro. Anche in questo caso ci sono le modalità notte, professionale, ritratto, HDR, macro, riconoscimento della scena tramite intelligenza artificiale, e la registrazione video in 4K a 30 fps o in 1080p a 120 fps. L’interfaccia è la Realme UI basata su Android 10.

La batteria di Realme X7 è da 4.300 mAh e può essere ricaricata rapidamente tramite la tecnologia SuperDart che garantisce 65 watt di picco, sufficienti a ricaricare pienamente la batteria in appena 35 minuti. Un solo speaker di sistema ed un comparto connettività completo ma non completissimo: manca l’NFC ed il GPS dual band, non la connettività 5G, lo slot dual SIM, il Bluetooth 5.1, il Wi-Fi ac e l’ingresso USB-C. Dimensioni di 160,9 x 74,4 x 8,1 millimetri, peso di 175 grammi.

Realme X7 sarà in vendita in Cina dal 7 settembre a partire dall’equivalente di 220 euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna mentre occorreranno circa 290 euro per la 8+128 GB. Tre le colorazioni, Haiyu Blue, C color (gradiente) e Fantasy White. Nessuna notizia per il momento in merito all’eventuale commercializzazione in Europa.

Realme V3 5G: specifiche, prezzo e disponibilità

La dotazione di Realme V3 5G è parecchio elevata in rapporto al prezzo. L’azienda prevedibilmente ha risparmiato sulla costruzione in policarbonato fermando la bilancia a 190 grammi, con delle dimensioni di 164,4 x 76 x 8,6 millimetri che suggeriscono la presenza di un ampio display: c’è un IPS LCD da 6,5 pollici in 20:9 con risoluzione HD+ (720 x 1600 pixel), con una copertura della superficie frontale del 88,7% favorita dalla presenza di un discreto notch a goccia per la fotocamera frontale da 8 megapixel.

A coordinare le operazioni c’è il SoC MediaTek Dimensity 720 assistito da un quantitativo di RAM LPDDR4x che può arrivare ad 8 GB e di memoria interna UFS 2.1 fino a 128 GB, con la possibilità di guadagnare ulteriore spazio attraverso una microSD. Abbondante la batteria – 5.000 mAh – e c’è pure la ricarica veloce con potenza fino a 18 watt.

Realme V3 5G utilizza un modulo fotocamere a tre componenti: il sensore principale è da 13 megapixel con apertura f/2.2, ci sono poi un macro da 2 megapixel ed un sensore per la rilevazione della profondità di campo, sempre da 2 megapixel. Tante le dotazioni software: modalità notte, professionale, ritratto, macro, riconoscimento della scena tramite intelligenza artificiale, e la registrazione video in 1080p a 60 fps o in 720p a 120 fps. L’interfaccia è la Realme UI basata su Android 10.

Lo sblocco sicuro avviene tramite il lettore di impronte digitali sulla superficie posteriore mentre la connettività si distingue per il supporto alle reti 5G, il Wi-Fi ac, il Bluetooth 5.0 e l’ingresso per il jack audio da 3,5 millimetri.

Realme V3 5G sarà in vendita in Cina dal 9 settembre a partire dall’equivalente di circa 120 euro per la variante con 6 GB di RAM e 64 GB di memoria interna mentre occorreranno circa 190 euro per la 8+128 GB, prezzi che lo rendono il prodotto 5G più conveniente attualmente disponibile in Cina. Due le colorazioni, Sea Blue e Moonlight White. Nessuna notizia per il momento in merito all’eventuale commercializzazione in Europa.