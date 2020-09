In queste ore Philips presenta la nuova gamma di smart TV con Android TV Pie 48OLED935, 55OLED935 e 65OLED935. Si tratta di dispositivi rispettivamente con pannelli da 48, 55 e 65 pollici realizzati da LG Display a risoluzione Ultra HD a 10-bit con frequenza di aggiornamento da 100 a 120 Hz.

Specifiche Philips 48OLED935, 55OLED935 e 65OLED935

Oltre all’audio di alto livello (ci torneremo dopo), gli smart TV di Philips sono caratterizzati da un mix di tecnologie di fascia alta per quanto riguarda la gestione delle immagini. Il processore P5 di quarta generazione dispone di un chip secondario per la AI e offre miglioramenti per quanto riguarda il colore, il contrasto, la nitidezza e il movimento delle immagini.

Su questo aspetto Philips ha fatto un ottimo lavoro tramite il Perfect Natural Motion e assieme al Perfect Natural Reality, la tecnologia che si occupa della conversione real time dei contenuti SDR in HDR. La presenza di Source Perfection 2.0 permette di ridurre l’effetto “banding” durante la visione di contenuti. Si tratta di un fenomeno dovuto alla compressione delle immagini che potrebbero mostrare una transizione troppo brusca fra le varie tinte di colore.

Tutti i modelli 935 supportano inoltre i formati HDR (HDR10, HDR10+, HLG) e anche Dolby Vision; da questo punto di vista è stato integrato anche il supporto alla tecnologia Dolby Bright Mode per gli ambienti luminosi. L’audio, come dicevamo ad apertura articolo, è di alto livello: Philips si rifà nuovamente alla partnership con Bower & Wilkins per la realizzazione di una soundbar integrata con sistema 3.1.2 compatibile con Dolby Atmos.

Sono presenti tre tweeter con cupola in titanio da 19 millimetri, e l’unità centrale sfoggia la soluzione Tweeter-on-Top che pone un tweeter montato sul frame esterno all’interno di una struttura in ABS rinforzata in fibra di vetro. Tutti e tre i tweeter sono disaccoppiati e si aggiungono poi quattro midrange da 50 mm e due trasduttori da 50 mm; il tutto viene poi impreziosito da un subwoofer da 100 x 65 mm.

Dal punto di vista hardware dovrebbe trovare posto il processore MediaTek MT5587 accompagnato da 3 GB di RAM e 16 GB di memoria interna. Trova ovviamente posto Assistente Google e Amazon Alexa – per quest’ultima è necessario aggiungere uno speaker esterno compatibile.

Prezzo e disponibilità Philips 48OLED935, 55OLED935 e 65OLED935

Non sono ancora disponibili informazioni ufficiali per quanto riguarda i prezzi per il mercato italiano, ma dovrebbero essere pari a:

Philips 48OLED935 a 2199 euro ;

; Philips 55OLED935 a 2.499 euro ;

; Philips 65OLED935 a 3.499 euro.

Resta anche l’incognita sulla disponibilità, argomento su cui torneremo nel momento in cui ci saranno conferme a riguardo.