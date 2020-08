Le Offerte di settembre di Amazon sono arrivate, e in mezzo ai numerosi sconti sui prodotti tech troviamo anche qualcosa di interessante che riguarda gli smartphone Android. Amazon non si è infatti dimenticata dei dispositivi del robottino: andiamo a scoprire insieme le occasioni migliori da sfruttare oggi e nei prossimi giorni.

Le Offerte di settembre di Amazon sono valide da oggi, 31 agosto 2020, fino al 7 settembre 2020, e comprendono tantissimi sconti sulla tecnologia e non solo. In questo articolo ci siamo concentrati sui ribassi migliori riguardanti gli smartphone Android. Alcuni di essi sono disponibili solo per qualche ora, altri per tutta la settimana (o comunque fino a esaurimento scorte).

Offerte smartphone Android Amazon della settimana (31 agosto – 6/7 settembre 2020)

Queste erano quindi le Offerte di settembre di Amazon relativamente agli smartphone Android. Se non siete soddisfatti potete tenere d’occhio la pagina dedicata sul sito di Amazon e continuare a seguirci anche su TuttoTech e attraverso il nostro canale Telegram prezzi.tech, che ogni giorno vi segnalerà le promozioni più interessanti.

Leggi anche: recensione Samsung Galaxy M31