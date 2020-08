Piccola operazione di restyling in atto per YouTube Music, il servizio di streaming musicale che da fine anno sarà anche l’unico offerto da Google con la chiusura di Play Music. In vista di questo passaggio importante dal punto di vista simbolico, l’azienda ha incrementato il ritmo dei lavori per regalare funzionalità e coerenza a YouTube Music.

YouTube Music 3.81 modifica il logo del servizio mostrato in apertura rendendolo coerente con quello utilizzato per l’icona dell’applicazione. Avevano bisogno di coerenza e l’hanno ottenuta con quest’ultimo aggiornamento anche le copertine di alcune playlist curate ufficialmente da YouTube, in alcune delle quali figurava il logo del servizio di streaming video seguito da Music mentre in altre quello dell’icona di YouTube Music.

Adesso, a sentire quanto afferma chi ha ricevuto l’aggiornamento che coinvolte tanto gli utenti Android quanto gli utenti iOS, tutte le playlist ufficiali mostrano il “nuovo” logo. Non è cambiato nulla invece per la web app di YouTube Music, la quale ha avuto fin dall’inizio un solo logo, e cioè quello portato al debutto dal servizio che concorre con Spotify e compagnia.

Voi utilizzate regolarmente YouTube Music? Fateci sapere la vostra nei commenti.