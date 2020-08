Il team di Google è costantemente impegnato nel miglioramento dei vari servizi offerti dall’azienda e tra le novità in arrivo vi sono quelle che riguardano soluzioni molto popolari come Google Meet, Google Duo e Google Foto.

Iniziando da Google Meet e Duo, il team del colosso di Mountain View con un post sul blog ufficiale ha voluto suggerire alcuni modi per sfruttare al meglio le potenzialità di tali servizi.

Per esempio, con Google Meet e Cast è possibile trasformare qualsiasi stanza della propria casa in una sala conferenze personale, sfruttando la TV o uno smart display. Per usufruire di tale feature è necessario un account Google, eseguire l’aggiornamento all’ultima versione di Chrome e assicurarsi che sul proprio dispositivo Chromecast sia installato il firmware più recente (la trasmissione funziona su Chromecast, TV con Chromecast integrata e display Nest).

Nelle prossime settimane il team di Google Duo lancerà una beta su Android TV, così da consentire di avviare chiamate individuali e di gruppo dalla TV (e se questa non dispone di una fotocamera integrata, sarà possibile collegare una fotocamera USB).

Google Foto avrà un nuovo editor

Passando a Google Foto, lo staff di 9to5Google ha scovato nel codice del file APK di questo popolare servizio un nuovo editor che sembra più semplice e moderno.

Ecco un esempio del nuovo editor, caratterizzato da menu a carosello e da varie opzioni (ritaglio, rotazione, regolazione di numerosi controlli, molti nuovi filtri, ecc.):

Questo nuovo editor è già disponibile per alcuni utenti Android e iOS e presto dovrebbe essere rilasciato per tutti. L’app può essere scaricata dal Play Store: