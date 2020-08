Foodbarrio è un’applicazione che permette agli amanti del cibo di qualità di acquistare i migliori prodotti regionali direttamente dai produttori.

L’applicazione consente di navigare sulla mappa e trovare le eccellenze enogastronomiche 100% Made in Italy a km zero che sono il frutto di un territorio, di una cultura, di saperi secolari, tramandati con passione di generazione in generazione.

Foodbarrio è un social commerce enogastronomico

L’app permette di acquistare con un click in modo sicuro direttamente dai produttori e di ricevere gli articoli a domicilio e offre la possibilità di raccontare la propria esperienza e di recensire i vari prodotti, condividere post e ricette sulla propria pagina e seguire altri utenti.

Dando voce ai produttori, Foodbarrio crea un legame diretto tra loro e chi ama i loro prodotti attraverso un social commerce unico nel genere.

Foodbarrio è disponibile per Android gratuitamente e chiede le autorizzazioni per l’accesso a posizione, fotocamera, informazioni sulla connessione Wi-Fi, foto, elementi multimediali e file. A seguire trovate il trailer e il badge per rintracciare l’applicazione nel Play Store di Google. Per l’installazione è sufficiente Android 5.0 o versioni successive.

