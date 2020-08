Gli appassionati di modding Android conoscono bene il Team Win Recovery Project o TWRP e di recente questa popolare custom recovery ha ampliato l’elenco degli smartphone supportati, aggiungendo Samsung Galaxy M30, Samsung Galaxy A40, Huawei P20 Lite e Motorola Moto G5S Plus.

Ecco i link per procedere al download del necessario:

Samsung Galaxy M30 (download)

Samsung Galaxy A40 (download)

Huawei P20 Lite (download)

Motorola Moto G5 Plus (download)

Per quattro smartphone che ottengono il supporto TWRP ufficiale, uno invece lo perde: stiamo parlando di POCO F1 (per il quale continuano ad essere disponibili versioni non ufficiali).

Primo progetto TWRP per la serie Samsung Galaxy Note 20

Il recente rilascio del codice sorgente kernel delle versioni Exynos e Snapdragon della serie Samsung Galaxy Note 20 ha dato il via al fiorire delle prime versioni non ufficiali di TWRP per questi device.

Bisogna ricordare che l’installazione di questo genere di software causerà per gli utenti la perdita di alcune funzionalità, come l’accesso a Samsung Pay e a Secure Folder, rischiando anche di compromettere la garanzia legale offerta dal produttore (aspetto da non sottovalutare se si considera il loro prezzo).

Per ulteriori informazioni sul progetto vi rimandiamo alla pagina dedicata su XDA Developers.