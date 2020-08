Anche nei mesi estivi il team di Iliad ha continuato ad installare nuove simbox in lungo e in largo per il Paese, così da garantire agli utenti un servizio sempre più capillare.

Tra le regioni in cui si è proceduto a queste nuove installazioni vi sono la Sicilia, la Lombardia, la Calabria, il Lazio, il Veneto e l’Umbria.

Iliad installa nuove Simbox

Ecco le location delle nuove Simbox:

Carrefour Market Grottaferrata, Via del Pratone, a Grottaferrata

Carrefour Markt Roma Bove, Via Giacomo Bove, 4, a Roma

Carrefour Market Roma Cessati, Via dei Cessati Spiriti, 8 Bc, a Roma

Carrefour Market Roma Eroi, Piazzale degli Eroi, 13, a Roma

Carrefour Market Roma Vigna Murata, Largo del Bronzino, 13, a Roma

Parco Corolla, in Via Firenze, a Milazzo (ME)

Centro Commerciale Il Porto, Corso Umberto Argentina, a Licata (AG)

Elnòs Shopping, Via Luigi Einaudi, a Roncadelle (BS)

Centro Commerciale La Gru, SS 106 km 106.400, a Siderno (RC)

Centro Commerciale Le Piramidi, Via Brescia, 15, a Torri di Quartesolo (VI)

Cospea, Via Montefiorino, 12, a Terni

Porta D’Orvieto, Via Angelo Costanzi, 59, a Orvieto (TR)

Centro Commerciale Gran Rondò, Via Giorgio La Pira, 12, a Crema (CR)

