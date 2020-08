Redmi Note 9 è senza dubbio uno dei modelli più popolari di questo brand asiatico, forte di un design curato, una scheda tecnica capace di competere con gli smartphone della concorrenza di pari fascia e una quadrupla fotocamera posteriore.

Quest’ultima, tuttavia, starebbe dando dei problemi a diversi utenti e non per ragioni software: in Rete, infatti, si stanno moltiplicando le segnalazioni di possessori dello smartphone che lamentano la presenza di particelle di polvere e detriti sotto il vetro che protegge la fotocamera.

Redmi Note 9 raccoglie la polvere sulla fotocamera

Si tratta di un difetto di cui soffrirebbero anche Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9S e che sarebbe legato ad un non ottimale assemblaggio delle varie componenti della scocca, tra le cui fessure la polvere avrebbe facile accesso.

Le prime segnalazioni hanno cominciato a comparire un paio di mesi fa ed il capo della divisione globale di Xiaomi in Indonesia ha riferito che si sono verificati casi isolati di contaminazione delle fotocamere, promettendo un rafforzamento del controllo sulla qualità dell’assemblaggio. Per qualche settimana le lamentele sono scomparse, per poi tornare ancora più insistenti negli ultimi giorni.

Ai possessori dei modelli difettosi non resta altro da fare che attendere una comunicazione ufficiale da parte di Xiaomi o provare a farsi sostituire il telefono difettoso.