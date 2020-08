A pochi mesi dalla presentazione di Motorola Moto G8, annunciato nel mese di marzo, la compagnia ha annunciato Motorola Moto G9, un nuovo medio gamma disponibile inizialmente sul mercato indiano. Discreta la dotazione tecnica anche se non ci sono particolari novità dal punto di vista del design: scopriamo insieme quello che c’è da sapere su Motorola Moto G9.

Caratteristiche tecniche di Motorola Moto G9

Motorola Moto G9 dispone di uno schermo LCD MaxVision HD+ (720 x 1600 pixel) da 6,5 pollici con notch a goccia nella parte alta per alloggiare la fotocamera frontale. Sotto la scocca trova posto una Mobile Platform Qualcomm Snapdragon 662 con CPU octa core a 2 GHz e GPU Adreno 610.

Sono presenti 4 GB di RAM LPDDR4X e 64 GB di memoria interna espandibile con microSD fino a 512 GB. Lo smartphone dispone di uno slot dual SIM, con il secondo slot condiviso tra la nanoSIM e la microSD. È presente un lettore di impronte nella cover posteriore, subito al di sotto della tripla fotocamera.

Quest’ultima può contare su un sensore principale da 48 megapixel (f/1.7) con sensore macro da 2 megapixel (f/2.4) e sensore di profondità da 2 megapixel. Nella parte frontale invece, all’interno del notch, trova posto un sensore da 8 megapixel con apertura f/2.2.

Buona la connettività, con dual 4G/VoLTE, WiFi 802.11 ac dual band, Bluetooth 5.0, GPS, GLONASS, connettore USB Type-C. La batteria ha una capacità di 5.000 mAh con ricarica rapida a 20 watt. Non manca infine un tasto fisico dedicato all’attivazione di Google Assistant.

Design di Motorola Moto G9

Niente di particolare da segnalare per quanto riguarda il design, decisamente anonimo nella parte frontale con una cornice inferiore decisamente evidente. Più interessante la parte posteriore con il blocco fotocamera posizionato al centro, un must per gli amanti del design simmetrico, e un lettore di impronte con l’iconico logo Motorola.

Le dimensioni sono decisamente importanti, vista anche la dimensione dello schermo: 165,21 x 75,73 x 9,18 mm, con un peso di 200 grammi che si fa decisamente sentire nell’uso di tutti i giorni. Comodo il tasto dedicato all’attivazione di Google Assistant, posto sul lato destro insieme al bilanciere del volume e al tasto di accensione/sblocco.

Utile la presenza di una copertura idrorepellente che mette al riparo lo smartphone dagli schizzi d’acqua, pur non rendendolo assolutamente impermeabile.

Software di Motorola Moto G9

Dal punto di vista software non ci sono sorprese: Motorola Moto G9 monta ovviamene Android 10 in versione pressoché stock, senza particolari personalizzazioni. Da segnalare la presenza di una modalità notturna per migliorare la qualità delle foto scattate di notte o comunque in condizioni di scarsa luminosità.

Grazie alle numerose ottimizzazioni software inoltre la batteria è in grado di garantire almeno due giorni di autonomia e con Turbo Power è possibile ricaricare lo smartphone per pochi minuti e ottenere immediatamente diverse ore di autonomia.

Prezzi e disponibilità di Motorola Moto G9

Motorola Moto G9 è disponibile in India nelle colorazioni Forest Green e Shapphire Blue al prezzo di 11.449 rupie, circa 145 euro al cambio. La disponibilità in India è fissata per il 31 agosto e al momento non ci sono indicazioni relative alla possibilità che lo smartphone venga commercializzato anche sui mercati occidentali.