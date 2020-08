Il team di Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’applicazione Samsung Notes che porta sui precedenti modelli della serie Galaxy Note alcune delle novità introdotte con Samsung Galaxy Note 20.

Le novità di Samsung Notes

La nuova app Samsung Notes è diventata molto più smart ma Samsung ha dovuto cambiare il formato del file per rendere possibili tutte le modifiche e, pertanto, tutte le note più vecchie vengono ora inserite in una nuova categoria di note in vecchio formato, che possono ancora essere aperte e lette ma devono essere prima convertite nel nuovo formato di file.

Questa versione di Samsung Notes introduce un vero e proprio sistema di struttura delle cartelle che consente agli utenti di creare cartelle e sottocartelle (le note, sia quelle nuove che quelle esistenti, possono essere spostate liberamente in queste cartelle).

Migliora, inoltre, la gamma di strumenti per la produttività: sia disegnando che scrivendo, infatti, la nuova versione dell’app offre un’esperienza ancora più accattivante per chi desidera prendere appunti (tra le novità vi sono anche la possibilità di importare file PDF e l’opzione per salvare note come PDF, Microsoft PowerPoint o come semplici file di testo o immagine).

Tra le altre novità troviamo il miglioramento dell’interfaccia con alcune modifiche grafiche, l’introduzione dello strumento di raddrizzamento automatico per correggere il testo inclinato (basta un clic) e la possibilità di importare disegni e caselle di testo nelle note.

Come aggiornare

La nuova versione di Samsung Notes (v4.0.03.28) è disponibile su APK Mirror, su Google Play Store e sullo store di Samsung.