Secondo le ultime indiscrezioni LG starebbe per rilasciare Stylo 6, il successore dello smartphone dell’omonima gamma di dispositivi con pennino del quale abbiamo visto i render trapelati qualche giorno fa.

La fonte di questa indiscrezione è una foto trapelata del materiale promozionale distribuito ai dipendenti dell’operatore statunitense Boost Mobile che rivela una serie di caratteristiche chiave e punti di forza di LG Stylo 6.

Caratteristiche trapelate di LG Stylo 6

LG Stylo 6 si presenta come uno smartphone di fascia media dal design elegante che offre una soluzione con pennino, tre fotocamere posteriori e una dignitosa batteria da 4000 mAh a un prezzo ragionevole.

Come è possibile vedere nella foto della brochure, LG Stylo 6 sembra intenzionato a incrementare l’usabilità dello schermo passando dai 6,2 pollici di LG Stylo 5 a 6,8 pollici, mantenendo la risoluzione FHD+ e probabilmente anche le dimensioni complessive del predecessore grazie al notch a goccia che sostituisce le cornici di LG Stylo 5 commercializzato come esclusiva per il mercato USA a luglio dello scorso anno.

La foto conferma inoltre la presenza di 3GB di RAM e 64 GB di storage e di una tripla fotocamera posteriore con sensore primario da 13 MP, un obiettivo grandangolare da 5 MP e un sensore di profondità da 5 MP, in aggiunta alla fotocamera selfie da 13 MP.

Sembra quindi che lo smartphone si stia avvicinando al suo debutto commerciale su almeno un vettore statunitense, anche se al momento non ci sono informazioni sul SoC e nemmeno sul prezzo, ma nei prossimi giorni potremmo saperne di più in quanto una delle immagini trapelate riporta la data del 18 maggio.