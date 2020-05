Huawei ufficializza P smart 2020 mettendo a segno un’altra operazione “furba”, una di quelle mirate a protrarre più a lungo possibile la permanenza in gamma dei prodotti con i servizi Google. In modo analogo a quanto visto in altre occasioni, anche Huawei P smart 2020 utilizza una formula consolidata.

Rispetto a Huawei P smart 2019 rimane inalterato il design, se si fa eccezione per il gruppo fotocamere invariato nella sostanza e non nella forma, mentre sul piano delle specifiche l’ingresso USB-C rimpiazza il microUSB precedente e cresce il quantitativo di memorie a disposizione dell’utente: Huawei P smart 2020 infatti può contare su 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile tramite microSD.

Il SoC Kirin 710F e tutto quanto il resto – il display IPS da 6,21 pollici, le due fotocamere posteriori con la principale da 13 MP, la batteria da 3.400 mAh – rimangono al proprio posto, compresa la EMUI 9.1 basata su Android 9 Pie. Eh sì, è questo lo scotto da pagare – almeno fin quando non verrà aggiornata – per mantenere la possibilità di fruire dei servizi di Google.

A fare da contraltare ci sono però i 199 euro di listino, ufficiali per l’Europa, che potranno trasformarsi nell’immediato in uno street price ancor più interessante. Huawei P smart 2020 è disponibile da subito all’acquisto. Voi lo comprereste?