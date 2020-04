Dopo un interessante rumor che ci aveva permesso di conoscere in anteprima la scheda tecnica di Huawei MatePad 10.4, quest’oggi il nuovo tablet di Huawei viene ufficialmente svelato. Come c’era da aspettarselo, questo rappresenta la versione economica del ben più costoso Huawei MatePad Pro.

Specifiche Huawei MatePad 10.4

Con un design poco appariscente ma non per questo anonimo, Huawei MatePad 10.4 è inevitabilmente un tablet indirizzato agli utenti che necessitano di una grande superficie di lavoro. Il pannello è, infatti, da 10,4 pollici con risoluzione 2K da 2000 x 1200 pixel. Le cornici non sono poi così tanto ottimizzate, e non nascondiamo che avremmo preferito un po’ di coraggio in più da parte di Huawei.

Al suo interno è presente un processore Kirin 810 accompagnato da 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage interno. Vista la grande dimensione del tablet, non ci stupisce la presenza di una batteria da ben 7250 mAh, la quale siamo certi riuscirà a garantire una giornata piena di utilizzo con singola carica.

Bene il comparto multimediale con la presenza di quattro speaker, mentre entrambe le fotocamere (frontale e posteriore) sono da 8 MP. Il sistema operativo è basato su Android 10 con la EMUI 10.1 con tanto di supporto alla stylus M Pen per scrivere e disegnare sull’ampio display.

Prezzo e disponibilità Huawei MatePad 10.4

Già presente sulla pagina di vMall, Huawei MatePad 10.4 è attualmente in pre-ordine in Cina con disponibilità a partire dal prossimo 23 aprile e consegne previste per il 26 aprile. Sono disponibili tre varianti:

Huawei MatePad 10.4 4 GB + 64 GB Wi-Fi;

Huawei MatePad 10.4 6 GB + 128 GB Wi-Fi;

Huawei MatePad 10.4 6 GB + 128 GB 4G.

Il tablet arriva con la sola colorazione Fritillary White con deposito nominale pari a 100 yuan, circa 13 euro al cambio. Il prezzo finale è ancora ignoto, ma contiamo di conoscerlo già a partire dalle prossime ore.