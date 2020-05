Lo smartphone Huawei Enjoy Z è apparso sulla piattaforma di benchmark AnTuTu rivelando che utilizzerà il chipset Dimensity 800 5G, inoltre trapelano la sequenza temporale di lancio in India e altri dettagli per Samsung Galaxy M31s e Galaxy M51.

Huawei Enjoy Z 5G sarà basato sul chipset Dimensity 800 5G

Huawei ha recentemente confermato che lancerà Enjoy Z 5G il 24 maggio e dovrebbe debuttare come smartphone 5G più economico dell’azienda.

Geekbench ha rivelato la presenza del chipset MediaTek MT6873 che che corrisponde al SoC Dimensity 800 insieme ad altre specifiche come i 6 GB di RAM e il sistema operativo Android 10, segnando 526 e 2088 punti nei test single-core e multi-core.

Anche AnTuTu rivela che Huawei Enjoy Z 5G impiega il chipset Dimensity 800, 6 GB di RAM, 128 GB di memoria di archiviazione e sistema operativo Android 10. Nei test CPU, GPU, memoria e UX, lo smartphone ha ottenuto rispettivamente 101.812, 90.692, 69.703 e 54.121 punti e ha registrato un punteggio di benchmark medio di 316.328 punti.

AnTuTu ha inoltre rivelato che il display di Huawei Enjoy Z 5G supporta la risoluzione Full HD+ con risoluzione di 1080 x 2400 pixel e che il dispositivo è dotato di un obiettivo primario da 48 MP sul retro e di una fotocamera selfie da 16 MP alloggiata nel notch a goccia. Un precedente rapporto aveva affermato che lo smartphone offre una tripla fotocamera con sensori da 48 MP, 8 MP e 2 MP.

Huawei Enjoy Z è previsto per la prevendita sui siti di e-commerce Suning e Tmall in Cina e sarà disponibile nelle varianti da 6 GB RAM e 64 GB di storage, 6 GB di RAM con 128 GB di archiviazione e 8 GB di RAM con 128 GB di storage. Le varianti di colore disponibili sono Midnight Black, Sakura Pink e Dark Blue, ma non ci sono ancora informazioni sul prezzo dello smartphone.

Samsung Galaxy M31s e M51 arriveranno in India molto presto

Secondo fonti attendibili di 91mobiles, Samsung Galaxy M31s potrebbe essere lanciato già la prossima settimana, mentre Galaxy M51 è atteso a fine giugno. Entrambi gli smartphone di fascia media saranno dotati di una fotocamera quadrupla con sensore principale da 64 MP.

Specifiche attese per Samsung Galaxy M31s e Galaxy M51

Il sensore principale della fotocamera quad da 64 MP sarà molto probabilmente il sensore ISOCELL Bright GW1 di Samsung e trattandosi di smartphone di fascia media, Samsung Galaxy M31s e Galaxy M51 dovrebbero essere dotati di un sensore di impronte digitali in-display, soprattutto quest’ultimo modello.

Inoltre, un recente rapporto di SamMobile ha rivelato che i due prossimi smartphone di Samsung includeranno 128 GB di spazio di archiviazione, con una probabile variante da 64 GB, mentre per quanto riguarda il software, entrambi i dispositivi dovrebbero offrire un’interfaccia One UI 2.0 basata su Android 10.

Samsung Galaxy M31s dovrebbe impiegare il SoC Samsung Exynos 9611 e 6 GB di RAM, un display da 6,4 pollici, una fotocamera posteriore da 64 MP + 8 MP + 5 MP + 5 MP e una fotocamera selfie da 32 MP, il tutto alimentato da una batteria da 6000 mAh.

Samsung Galaxy M31s dovrebbe essere lanciato il 5 agosto 2020 al prezzo di 14.999 rupie indiane, corrispondenti a circa 181 euro.