Intanto che procedono i lavori sulla EMUI 11 con Android 11, Huawei continua a seguire il proprio piano di aggiornamenti dei suoi smartphone alla EMUI 10.1 e alla Magic UI 3.1, ma non solo.

Lo provano gli ultimi update in beta di vari smartphone Huawei e HONOR, segnalati qualche giorno fa (link in fondo), e lo testimoniano inoltre ulteriori indiscrezioni che provano l’arrivo delle nuove versioni software in Cina e su altri Paesi del sud est asiatico.

E nel mentre continuano gli aggiornamenti con le patch di sicurezza della gamma al completo, aggiornamenti che, assieme alle beta dei suddetti e a tutto il resto, potete trovare in questa lista, che rinnoveremo via via col passare dei giorni con le ultime disponibilità del mese di maggio 2020.

La lista degli aggiornamenti di maggio 2020: