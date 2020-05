Aggiornamenti annunciati o già in rollout per diversi smartphone Android quest’oggi. Stiamo parlando di Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 20, Huawei Mate 20 Pro, Realme X50 Pro 5G e dell’arrivo nelle prossime settimane della ColorOS 7 per alcuni dispositivi OPPO. Andiamo a scoprire tutto con ordine.

Patch di aprile 2020 per Huawei P40, P40 Pro, Mate 20 e Mate 20 Pro

Huawei P40 e Huawei P40 Pro stanno ricevendo diversi aggiornamenti in queste settimane. A partire dalla Cina è in rollout anche la EMUI 10.1.0.122 con alcune novità interessanti: troviamo miglioramenti alla qualità delle foto ad alta risoluzione, ottimizzazioni per la funzione anti-jitter e la registrazione dei video, perfezionamenti ad alcuni elementi dell’interfaccia, l’aggiunta dello Smart assistant nelle impostazioni e l’introduzione delle patch di sicurezza di aprile 2020.

Aggiornamento simile per Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro, che si aggiornano a partire dalla Cina alla EMUI 10.0.0.212. L’update, che richiede poco meno di 600 MB di download, integra solamente le patch di sicurezza di aprile 2020 (o almeno così sembra all’apparenza).

In entrambi i casi potrebbe essere necessario attendere qualche giorno prima che si facciano vedere anche in Europa e in Italia. Potete verificare l’arrivo di nuovi aggiornamenti sui vostri Huawei P40, Huawei P40 Pro, Huawei Mate 20 e Huawei Mate 20 Pro dalle impostazioni di sistema.

Realme X50 Pro 5G può ora registrare a risoluzione 4K e 60 fps

Anche Realme X50 Pro 5G si aggiorna con le patch di sicurezza di aprile 2020, ma accoglie anche altre novità interessanti. Lo smartphone Android accoglie il nuovo firmware RMX2076PU_11_A.19 con il seguente changelog:

patch di sicurezza di aprile 2020;

cambiamento per l’icona di ricarica;

aggiunta Vivid Mode tra le modalità colore dello schermo;

introdotta funzione per registrare video in 4K e 60 fps;

ottimizzata qualità delle foto;

ottimizzate luminosità e tonalità display;

ottimizzata la stabilità della connessione;

risolto problema dell’angolo arrotondato del display.

L’aggiornamento per Realme X50 Pro 5G è partito dall’India e raggiungerà tutti gli altri mercati nel giro di qualche giorno.

OPPO annuncia la roadmap di ColorOS 7 per questi smartphone

Continua la distribuzione della ColorOS 7 di OPPO: la casa cinese ha infatti annunciato le date di aggiornamento per alcuni dei suoi smartphone, riferite ovviamente al mercato cinese. Ecco quanto comunicato:

OPPO A11 e OPPO A11x – 15 maggio 2020;

e – 15 maggio 2020; OPPO K5 – 20 maggio 2020;

– 20 maggio 2020; OPPO R15 , OPPO A9 e OPPO A9x – 28 maggio 2020;

, e – 28 maggio 2020; OPPO K3 – 29 maggio 2020;

– 29 maggio 2020; OPPO R15 Dream Mirror Edition – 30 maggio 2020.

Tanti altri modelli stanno ricevendo o riceveranno nelle prossime settimane l’update alla ColorOS 7. Per verificarne l’arrivo non dovete fare altri che recarvi nell’apposita voce all’interno delle impostazioni di sistema.