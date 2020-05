Nuovi aggiornamenti rilasciati per Huawei P30 Lite, Xiaomi Mi 9 Lite e ASUS ZenFone Max Pro (M1): sono arrivate patch di sicurezza di aprile 2020 sui primi due (con qualche altra novità per il primo), mentre il terzo può contare su una seconda beta di Android 10.

Patch di sicurezza, VoWiFi, Huawei Assistant e non solo su Huawei P30 Lite

Huawei P30 Lite sta ricevendo in India un interessante nuovo aggiornamento software che include alcune novità oltre alle patch di sicurezza di aprile 2020 (già disponibili a livello globale). L’update, versione EMUI 10.0.0.195 (i numeri variano in base alle zone di distribuzione), porta con sé il supporto alle chiamate VoWiFi, Huawei Assistant e Smart Charge.

Il VoWiFi può essere attivato dalle impostazioni di sistema (nella sezione dedicata alle reti mobili) oppure da quelle del dialer telefonico. Purtroppo per il momento le chiamate VoWiFi sono disponibili solo con gli operatori indiani Jio e Airtel. Huawei Assistant è accessibile dalla home screen e consente di impostare promemoria, avere accesso a notizie degli argomenti preferiti e a diverse altre funzioni.

Smart Charge è utile per preservare la batteria: la funzione è in grado di adattare la ricarica in modo da farle raggiungere il 100% nel momento più opportuno, intaccando il meno possibile l’integrità della batteria. Si può attivare dalle impostazioni di sistema, alla voce dedicata.

Patch di sicurezza di aprile su Xiaomi Mi 9 Lite

Xiaomi Mi 9 Lite si aggiorna anche in Italia alla MIUI 11.0.2.0.QFCEUXM, che non sembra portare tante novità. Lo smartphone di fascia media, disponibile nel nostro Paese dallo scorso autunno, riceve infatti le patch di sicurezza di aprile 2020 e nient’altro, almeno secondo il changelog allegato all’update.

Si tratta dunque di un aggiornamento minore per Xiaomi Mi 9 Lite, ma non per questo meno importante: cercate sempre di utilizzare l’ultima versione software disponibile per i vostri smartphone Android.

ASUS ZenFone Max Pro (M1) riceve una seconda beta di Android 10

Lo scorso gennaio ASUS ZenFone Max Pro (M1) ha ricevuto Android 10 in beta: attualmente il produttore sta distribuendo un secondo firmware di test con build 17.2017.2004.424, che avvicina sempre di più i possessori a una release stabile.

Le patch di sicurezza sono ora quelle di aprile 2020 e, novità più interessante per gli amanti dei contenuti in streaming, è arrivato il supporto Widevine L1: grazie a quest’ultimo i video di servizi come Netflix e Amazon Prime Video possono essere gustati in alta definizione.

Oltre a queste due novità, l’aggiornamento porta la correzione di alcuni bug (sensore di impronte, suoni a bassa frequenza, ricarica rapida, doppio tap per accendere il display e non solo) e consente un passaggio senza problemi dall’ultima build di Android 9 Pie. Non tutti i problemi sono stati risolti comunque, come ad esempio quello della registrazione video.

Purtroppo non è disponibile alcun OTA incrementale, ma è necessario scaricare l’intero zip dal peso di 1,6 GB:

grazie a Pietro P. per la segnalazione e lo screenshot di Xiaomi Mi 9 Lite

