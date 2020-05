Nonostante molti suoi dispositivi non possano contare ancora sulla EMUI 10.1, annunciata appena qualche mese fa, Huawei sembra già seriamente impegnata sulla sua prossima evoluzione e cioè sulla EMUI 11.

Non c’è ancora nulla da scaricare e installare, per il momento Huawei si è limitata a menzionarla all’interno di alcuni aggiornamenti rilasciati per delle sue applicazioni affermando che sono state ottimizzate per adattarsi al meglio allo stile della EMUI 11.

Ciò non svela nulla sulle novità che porterà con sé, tuttavia lascia intendere che il suo sviluppo potrebbe già essere a buon punto e che potrebbe essere annunciata molto presto, magari già entro il periodo estivo, così da essere pronta per Huawei Mate 40.

Sappiamo, ora come ora, che dovrebbe portare in dote Android 11 e questo ci lascia pensare che, seppur la sua presentazione potrebbe non essere lontana, dovrebbe essere rilasciata come aggiornamento non prima del periodo compreso fra la fine di agosto e l’inizio di settembre, quando Android 11 sarà rilasciato in forma stabile per i Pixel.

In questo momento ciò che sappiamo con certezza è che Huawei ci sta già lavorando e che, come Xiaomi con MIUI 13, sta già guardando al futuro della sua personalizzazione, per ora ancora senza servizi e applicazioni di Google sfortunatamente.