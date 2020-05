Un’app che contiene informazioni sensibili ci impedisce di fare uno screenshot su uno smartphone Android? Ci sono altri trucchi che prendere un secondo telefono e fotografare lo schermo del primo. Ecco un esempio.

Come fare uno screenshot su Android in ogni caso

Serve uno smartphone con i permessi di root abilitati, e uno strumento legato a Magisk chiamato Smali Patcher, un tool creato da uno sviluppatore di XDA. Fra i requisiti necessita di un PC con 3 GB di RAM, .NET Framework 4.7.1 e successivi, Java, e uno smartphone con almeno Android 6.0 Marshmallow.

Con questo in mano, bisogna attivare il debug USB sullo smartphone, aprire lo strumento ADB sul computer e collegare il telefono assicurandosi che sia riconosciuto eseguendo “adb devices”. A questo punto bisogna scaricare (da qui), estrarre ed eseguire Smali Patcher.

Fra le patch disponibili e applicabili, quella che ci interessa è Secure Flag. Una volta selezionata basta premere il pulsante ADB PATCH in fondo affinché lo strumento generi una patch denominata SmaliPatcherModule-0.0.6.7-fOmey@XDA.zip.

La ritroviamo poi nella stessa cartella di SmaliPatcher.exe e da qui è possibile scaricarla sullo smartphone, aprire Magisk, premere Moduli dal menù laterale e aggiungere quel file .zip citato. Basta un riavvio per abilitare il tutto.

AndroidPolice ha provato questo trucchetto per fare uno screenshot su Android utilizzando POCOPHONE F1, come testimoniano gli screenshot appena postati dell’app Google Authenticator e di Netflix.

Ma secondo quanto emerso non è detto che la soluzione di Smali Patcher funzioni su tutte le app, ad esempio alcune bancarie. E si segnalano inoltre alcuni problemi su alcuni smartphone con Android 10. Ma, resta questa un’alternativa utile per fare uno screenshot su Android sulle app che lo vietano, alle facili foto citate in cima.

