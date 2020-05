Google permette facilmente di proteggere i più piccoli mentre utilizzano i dispositivi muniti di sistema operativo Android. Come sappiamo alcuni contenuti (app, film, giochi, eccetera) possono non essere adatti alla visione dei bambini, pertanto il controllo genitori è molto spesso la via più semplice per proteggere i più piccoli dall’entrare in contatto con questo genere di contenuti.

Ma cosa fare nel momento in cui il bambino è ormai cresciuto? In questo caso il colosso di Mountain View permette facilmente di disattivare il controllo genitori su dispositivi Android. Questa azione può essere svolta attraverso due metodi, entrambi descritti in questa guida: tramite Google Play Store oppure con l’applicazione Google Family Link.

Disattivare controllo genitori da Google Play Store

Disattivare il controllo genitori da Google Play Store è molto semplice. Per farlo basta seguire i seguenti passi:

avviare l’applicazione Google Play Store e tappare l’icona a forma di tre linee presente nell’angolo superiore sinistro; da qui tappare la voce “Impostazioni” e poi su “Controllo genitori” all’interno del menu “Controlli utente”; qui è possibile tappare su ogni categoria presente all’interno del pannello, come ad esempio “App e giochi”, “Film” e “Musica”. A questo punto è necessario inserire il PIN per andare a modificare quali fra questi contenuti si vuole rendere disponibile. Volendo, inoltre, è possibile anche tappare il tasto generale disponibile in cima al menu per disattivare completamente il controllo genitori.

Previous Next Fullscreen

Nel caso in cui non abbiate a portata di mano il PIN del controllo genitori, sarà necessario cancellare i dati di Google Play Store per resettare le preferenze del pannello controllo genitori. Questa azione andrà anche a rimuovere la cronologie delle ricerche effettuate tramite lo store digitale di Google, lasciando però intatti tutti i download e le applicazioni scaricate.

Cancellare i dati di Google Play Store

tappare sull’applicazione “Impostazioni”; cercare la voce “Applicazioni”; cercare “Google Play Store” > “Memoria archiviazione” > “Cancella dati”.

Disattivare controllo genitori con Google Family Link

L’applicazione Google Family Link è un altro sistema pensato per gestire l’attività dei minori durante l’utilizzo del terminale Android. Tramite l’applicazione è anche possibile limitare il tempo di utilizzo dello smartphone oltre che consentire o meno l’accesso ad alcune applicazioni.

Ecco come disattivare il controllo genitori con Google Family Link: