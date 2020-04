Fra i live wallpaper più belli attualmente presenti su dispositivi Google Pixel, Marvelous Marble è uno di quelli che raggiunge facilmente il podio. Facendo leva sulle famosissima foto “Blue Marble” scattata il 7 dicembre 1972 dall’Apollo 17 che ritrae il nostro piccolo grande mondo blu nella vastità dello spazio, il live wallpaper di Google permette agli utenti di visualizzare la propria regione geografica dallo spazio con tanto di informazioni aggiornate circa le condizioni meteo (nuvole e fulmini inclusi).

Marvelous Marble funziona di nuovo

Nel corso del tempo Marvelous Marble ha più volte smesso di funzionare. I primi problemi arrivarono con le prime beta di Android 9 Pie e seguirono con le beta di Android 10. Gli ingegneri Google hanno più volte risolto i problemi nel corso degli anni, anche se casualmente alcuni utenti continuavano a visualizzare la versione statica del live wallpaper.

In queste ore il thread su Issue Tracker è stato nuovamente marcato come “risolto” dopo che Google lo aveva nuovamente riaperto per ricevere nuove segnalazioni di bug e malfunzionamenti da parte di alcuni utenti sfortunati. Il fix di quest’oggi non viene accompagnato da un changelog ufficiale, ma bensì il team si limita a flaggare il problema come risolto con un laconico “il problema è stato risolto e sarà disponibile in una versione futura“.

Non è chiaro quando questa correzione verrà rilasciata, ma è possibile che gli utenti potranno nuovamente tornare ad ammirare le condizioni meteo della propria città in tempo reale già a partire dalle prossime patch di sicurezza di maggio.