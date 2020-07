Le notevoli capacità di scatto in notturna della quarta incarnazione dei Google Pixel sono apparse chiare fin dai primi test. Con la modalità astrofotografia Google ha alzato ulteriormente l’asticella, e ancora oggi per molti dei concorrenti è ostico insidiare gli scatti dei Google Pixel 4 al calar della luce.

Di dimostrazioni pratiche ne sono emerse a bizzeffe nei giorni seguenti la presentazione, ma il web pullula delle istantanee partorite dai flagship di Google. Queste ci sono subito apparse di un livello parecchio sopra la media, sia considerando la pura qualità di scatto che rimane notevole malgrado la compressione sia per la bellezza dei soggetti ritratti, per cui abbiamo deciso valesse la pena riproporle.

Gli appassionati di astronomia riconosceranno subito la Via Lattea e la cometa NEOWISE che sono state sorprese nel cielo lo scorso fine settimana con un Google Pixel 4 XL. Ovviamente per ottenere questi risultati è stata utilizzata la modalità astrofotografia ed un treppiedi per tenere immobile il Pixel nei secondi necessari ad acquisire le immagini.

